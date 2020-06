Rørende bryllups-hyldest til sin afdøde far

Den kendte australske tv-stjerne Steve Irwin, der blandt andet blev verdensberømt for sit tv-program 'The Crocodile Hunter' på Discovery Channel og Animal Planet, døde i efteråret 2006, da han på en dykkertur i forbindelse med optagelserne til et tv-program blev stukket af en giftig pilrokke.

Dengang var hans datter, Bindi, kun otte år gammel. Og hun har savnet sin far lige siden.

I slutningen af marts måned blev den nu 21-årige Bindi Irwin gift med sin forlovede, Chandler Powell, i forbindelse med en intim bryllups-ceremoni i Australia Zoo. Steve Irwin kunne desværre ikke være til stede ved sin datters side i forbindelse med brylluppet, men Bindi har taget en beslutning for at hylde og ære sin afdøde far.

Hun har nemlig valgt ikke at følge traditionen med at tage sin ægtemands efternavn. Bindy vil hellere ære sin fars navn og vil derfor fremover beholde hans efternavn, Irwin.

Det fortalte Bindi Irwin for nylig i forbindelse med et interview i mediet Entertainment Tonight.

Bindy Irwin ses her med sin ægtemand, Chandler Powell. Foto: Ritzau Scanpix.

- Jeg har beholdt mit navn, Bindi Irwin. Jeg tror, at det personligt betyder meget for mig efter hans død, at jeg føler, at han er nær mig. Og det at beholde hans efternavn betyder så meget for mig, siger Bindi til Entertainment Tonight.

Hendes ægtemand, Chandler, fortæller, at de talte om, at Bindi skulle skifte efternavn i forbindelse med brylluppet. Men de kom begge frem til, at den 21-årige Bindi er så meget en vaskeægte Irwin, at hun skulle beholde sit efternavn.

Her holder den kun 8-årige Bindi Irwin en minde-tale for sin afdøde far, Steve Irwin, kort efter hans død i september 2006. Foto: AP.

Friede på fødselsdag

Det var i sommeren 2019, at Robert Chandler friede til Bindi på hendes fødselsdag. På det tidspunkt havde parret allerede været kærester i seks år. De mødte nemlig hinanden, da Bindi var 15, og Chandler var 16 år gammel.

Steve Irwin var i øvrigt kun 44 år gammel, da han døde i 2006. Han efterlod sig sin kone, Terry, samt Bindi og lillebroren Robert, der i dag er 16 år gammel.

Sådan lærte hele verden Steve Irwin at kende i hans tv-programmer 'The Crocodile Hunter'. Foto: AP.