Rørende gestus til sin kone

Efter 19 års ægteskab er forholdet mellem den 67-årige tidligere James Bond-stjerne, Pierce Brosnan og hans 57-årige kone Keely stærkere end nogensinde. Det beviste Pierce Brosnan for tre dage siden på Instagram med et rørende opslag på Instagram, hvor han skrev følgende:

'Tillykke med fødselsdagen Keely min elskede. Jeg takker Gud for dit engle-hjerte. Et par malerier på denne dag med min evige kærlighed. 'Forår' er stadig under udarbejdelse...Min Gamle Stol.'

Udtrykket min gamle stol henviser til maleriet i baggrunden, der forestiller en farverig stol. I forgrunden står det lykkelige ægtepar.

På Instagram fik opslaget næsten 150.000 likes og Brosnans mange fans roste billedet i høje skyer og udtrykte stor beundring for ægteparrets store kærlighed.

Pierce Brosnan bor på Hawaii sammen med Keely og parrets to sønner, 23-årige Dylan og 19-årige Paris. Ægteparret har altid været kendt for deres store kærlighed til hinanden. En kærlighed, der også blev udtrykt på et billede på en strand på Hawaii, hvor Brosnan i maj måned kysser sin kone Keely.

Pierce Brosnan kysser her sin kone Keely på en strand på Hawaii. Foto: Mega.

Den irske verdensstjerne Pierce Brosnan er i øvrigt ifølge magasinet Hello! far til fem. Han fik sønnen Sean med sin første kone Cassandra Harris, og i forbindelse med ægteskabet adopterede han også hendes to børn fra et tidligere forhold, Charlotte og Chris.

Pierce Brosnan mistede både sin kone Cassandra og adoptivdatteren Charlotte, der begge døde af livmoderkræft. Cassandra døde i 1991 kun 43 år gammel, da ægteparret havde været gift i 11 år. Adoptivdatteren Charlotte døde af den samme sygdom i 2013.

Pierce Brosnan og hans kone Keely ses her sammen med ægteparrets to sønner, Dylan og Paris. Foto: Shutterstock.