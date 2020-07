Rørende hyldest: Sådan har du aldrig set dem før

I dag for 21 år siden sagde den tidligere Spice Girl Victoria Beckham og den tidligere fodboldspiller David Beckham ja til hinanden i medgang og modgang ved et storstilet bryllup på Lutrellstown Castle i Irland.

I anledning af deres bryllupsdag har begge parter delt en række private billeder fra 1990'erne og til nu ledsaget af rørende hilsner og hyldester til hinanden.

En lang række af billederne har ikke været offentliggjort før og forestiller parret og deres familie i private sammenhænge - eksempelvis til fester og på ferier.

Se dem herunder:

Begge videoer er ledsaget af store kærlighedserklæringer.

'For omkring 23 år siden blev jeg placeret i et rum sammen med Gary Neville, og The Spice Girls var på tv. Jeg vendte mig om mod ham og sagde: 'Oh, jeg kan lide hende i den sorte heldragt'. Hvem ville have troet, at vi alle de her år senere ville fejre 21 års ægteskab og have de fire mest fantastiske og perfekte børn. Tak til dig og tillykke med bryllupsdagen. Jeg elsker dig', skriver David Beckham, mens Victoria Beckham skriver:

'Tillykke med bryllupsdagen, David Beckham. Jeg kan ikke forstå, at det er 21 år siden, vi sagde 'ja'. Fire børn, fire hunde, så meget latter. Jeg elsker dig mere og mere for hver dag, der går'.

Under videoerne vælter det ind med lykønskninger fra parrets venner og bekendte. Heriblandt Emma Bunton - også kendt som Baby Spice.

'Jeg elsker jer to', skriver hun.

Her ses parret i 1997. Foto: Dennis Stone/Shutterstock

David og Victoria Beckham blev gift i 1999 og havde på daværende tidspunkt dannet par i et par år forinden.

Sammen har de de fire børn Brooklyn, Harper, Romeo og Cruz.

I øjeblikket er stjerneparret bosat i Holland Park, London.