Rørende hyldest til sin døde far

Bindi Irwin må undvære sin verdensberømte far, når hun skal giftes med sin store kærlighed

Det er 13 år siden, at vovehalsen- og dyreelskeren Steve Irwin gik bort efter at være blevet stukket i brystet af en pilrokke.

Men Bindi Irwin har ikke glemt sin far.

I et rørende opslag på Instagram hylder hun krokodillejægeren, som ikke vil være til stede, når hun giver sit ja til sin forlovede Chandler Powell, der gik på knæ i sidste måned.

I opslaget fortæller Bindi Irwin, at det i stedet vil være hendes bror, Robert, der vil få opgaven at give hende bort.

'Far, du ville være så utroligt stolt af Robert. Han har været sådan en fantastisk støtte i dette smukke nye kapitel i mit liv, indleder Bindi Irwin og fortsætter.

'Jeg ved, at du ville være ved at revne af stolthed, når tiden kommer, og han følger mig op af kirkegulvet.'

'Jeg ville ønske, at du kunne være her i øjeblikke som disse, men jeg ved, at din sjæl lever videre i os.'

En ung Bindi Irwin da hun holdt en rørende tale for sin afdøde far i Australia Zoo i 2006. Foto: Ritzau Scanpix

Bindi Irwin var kun otte år gammel, da hendes far mistede livet i en alder af 44 år. Han blev verdenskendt igennem dyreprogrammerne 'The Crocodile Hunter', der kørte fra 1996 til 2007.

Sammen med sin hustru ejede og drev han Australia Zoo, som blev skabt af hans forældre. Og det var netop her, at Chandler Powell valgte at gå på knæ - på Bindi Irwins 21 års fødselsdag. De har været kærester i seks år.