Røvfræk model leger i vandkanten

Den underskønne italienske model Claudia Romani har slået sig ned i USA, men hun har tilsyneladende ikke glemt sit hjemland.

I hvert fald var hun iført en bluse med den italienske fodboldklub AC Milans logo, da hun valgte at lege kækt med en fodbold, der ligeledes var udstyret med klubbens logo, i vandkanten i Miami.

Modellen var heller ikke bleg for at vise sin velproportioneret bagdel frem i et par minimale trusser.

Til stor glæde for de andre gæster på South Beach valgte Claudia Romani at smide toppen, så hendes imponerende barm også kunne få lidt farve.

AC Milan klarer sig ikke særlig godt i Serie A i øjeblikket, men det er den italienske lækkerbidsken fuldstændig ligeglad med. Hun hører til blandt klubbens meget dedikerede fanskare, hvilket hun gerne viser frem på Instagram.

På Instagram har frækkerten over 700.000 følgere, og hun er ikke nærig med at vise sig frem for sine fans.

Claudia Romani har tidligere boet i Danmark, hvor hun yndede at vise sig frem på Side 9. I 2008 blev hun endda kåret til Årets Side 9-pige.

