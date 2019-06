Roskilde-hovednavn i retten for stripklub-vold

Cardi B er selv ret sikker på, hvordan sagen mod hende om et slagsmål på en stripklub kommer til at gå

Opdateret klokken 12.30: En reaktion fra Roskilde Festival er tilføjet.

Cardi B skal i dag for retten klokken 21 dansk tid. Hun er tiltalt for at have haft en finger med i spillet i et slagsmål på en stripklub i Queens, New York, USA.

Selvom sagen endnu ikke afgjort, har den provokerende stripperrapper, der er et af hovednavnene på årets Roskilde Festival, fortalt sine fans, hvordan hun ser på sagen.

- Jeg kommer ikke i fængsel!

Roskilde-hovednavn tiltalt for stripklub-vold

.@iamcardib came through with a message for everyone last night! Make sure you tune in for the #BETAwards tonight to see her perform! pic.twitter.com/AB1kzjTFbU — #BETMusic (@BETMusic) 23. juni 2019

Det råbte hun flere gange ud til publikum, da hun lørdag rappede sig igennem sin optræden til den weekendlange begivenhed BET Experience, der ledte op til BET Awards søndag - hvor Cardi B i øvrigt vandt prisen for årets album.

- Hvad fuck mener du? Jeg kommer ikke i fængsel, jeg har en datter!, slog Cardi B fast, inden hun optrådte med nummeret 'Finesse (Remix)'.

Nok er Cardi B tiltalt i en sag om vold, men til BET Experience formåede hun igen at skabe en del opmærksomhed, da hun åbnede showet med en lapdance til sin mand, rapperen Offset. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Roskilde Festival er tilsyneladende heller ikke bange for, om hun skal ind at brumme i stedet for at spille koncerter.

De har ikke fået nogen meldinger om, at Cardi B ikke skulle være i stand til at gennemføre koncerten, og de er i øjeblikket i dialog med hendes team om afvikling af koncerten, informerer Roskilde Festivals presseafdeling til Ekstra Bladet.

Bestilte angreb

26-årige Cardi B, der i retten nok vil blive kaldt ved sit borgerlige navn Belcalis Marlenis Almánzar, er tiltalt for 14 punkter.

Her handler to af dem om forsøg på overfald med det formål at forårsage alvorlig fysisk skade, efter hun angiveligt var involveret i et slagsmål på stripklubben Angels Strip Club 29. august sidste år.

Se også: Ups! Det gik helt galt for Cardi B på scenen

Hvad et nævningeting fredag ellers har besluttet sig for at tiltale hende for, bliver afsløret under dagens høring i retten i Queens, New York, USA.

Cardi B på vej ud af retten efter en høring i april, hvor hun afviste at tage imod et forlig om betinget fængselsdom. Foto: Johannes Eisele/AFP/Ritzau Scanpix

Forløbet på stripklubben er angiveligt, at Cardi B havde et horn i siden på en af bartenderne, som hun mente havde været i seng med hendes mand, rapperen Offset, som hun har datteren Kulture Kiari Cephus med.

Se også: UFATTELIGT babe-billede: På langs efter brystoperation

Flere internationale medier, herunder The Sun, skriver, at hun bestilte et angreb, og at det endte med at gå udover to af klubbens bartendere.

Ifølge politiet blev både stole og flasker kastet rundt i lokalet.

Cardi B selv skulle være blevet fanget på videoovervågningen, mens hun er i færd med at kaste en isspand.

Afviste forlig

Den rapkæftede rapper bag numrene 'Money', 'I like it' og 'Press' blev anholdt i oktober, og i april afviste Cardi B et forlig fra distriktsadvokaten.

Havde hun accepteret aftalen - og dermed erklæret sig skyldig - havde hun fået en betinget fængselsdom og ville altså ikke ryge i spjældet, medmindre hun brød loven igen.

Fik lavet bryster: Mister millioner

Cardi B er den første kvindelige rapper, der modtager BET Awards pris for bedste album. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Ifølge Cardi B's advokat er der ikke nogen beviser for, at hun har gjort nogen skade på bartenderne på stripklubben.

Cardi B skulle have spillet på Roskilde Festival sidste år, men endte med at aflyse, da hun var gravid med sin datter, der kom til verdenen i juli 2018.

Hvis alt går efter planen, står hun på festivalens Orange Scene onsdag 3. juni.