Roskilde-hovednavn tiltalt for stripklub-vold

Rapperen Cardi B er nu formelt tiltalt for at have deltaget i et slagsmål på en stripklub i Queens, New York, sidste sommer.

Det er en anklagejury, der har taget beslutningen, skriver blandt andet CNN, The Sun og TMZ.

Anklagejuryen har anklaget den 26-årige stripper-rapper for hele 14 forbrydelser, hvoraf to af dem handler om forsøg på overfald med det formål at forårsage alvorlig fysisk skade.

Cardi B på vej ud af retten efter en høring i april, hvor hun afviste at tage imod en betinget fængselsdom. Foto: Johannes Eisele/AFP/Ritzau Scanpix

Cardi B, som er et af årets hovednavne på Roskilde Festival, blev anholdt i oktober efter angiveligt at have deltaget i et angreb mod to bartendere på Angels Strip Club i Queens i New York.

Tidligere har politiet fortalt, at de to bartendere fik skader efter både flasker og stole skulle være blevet smidt efter dem inde på klubben, og Cardi B blev ifølge politiet fanget på kamera idet, hun kastede en isspand mod en af de kvindelige bartendere.

Slagsmålet skete i august, og det skulle være den tidligere stripper Cardi B selv, der hældte benzin på bålet. Hun skulle have ment, at en af de kvindelige bartendere havde et forhold med hendes mand, rapperen Offset, som hun har datteren Kulture Kiari Cephus med, hvilket sendte hende helt op i det røde felt.

Kender ikke til beviser

I april afviste Cardi B, hvis rigtige navn er Belcalis Marlenis Almánzar, en klageaftale fra distriktsadvokaten. Havde hun accepteret den - og dermed erklæret sig skyldig - havde hun fået en betinget fængselsdom og ville altså ikke ryge i spjældet, medmindre hun bryder loven igen.

Ifølge Cardi B's advokat er der ikke nogen beviser for, at hun har gjort nogen skade på bartenderne på stripklubben.

Den næste høring i sagen er tirsdag 25. juni., hvilket er otte dage inden, Cardi B efter planen skal stå på Orange Scene på Roskilde Festival og rappe sine hits som 'I like it' og 'Money'.

Sidste år skulle Cardi B også have spillet på Roskilde Festival. Hun endte dog med at aflyse, da hun var højgravid.