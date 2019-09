Runder ti millioner følgere: Fejrer med nøgenbillede

Demi Rose er ikke bleg for at vise sine former frem, og nu har hun nået hele ti millioner følgere på Instagram

Hvordan fejrer man 10 millioner følgere på Instagram?

Det er de færreste, der oplever det, så det kan være svært at svare på, men for den 24-årige stjernemodel Demi Rose var fejringen tilsyneladende et nøgenbillede.

I hvert fald har hun lagt et billede ud på Instagram, hvor hun ligger splitterravende nøgen i et badekar med rosenblade omkring sig. Billedet kom ud stort set samtidig med, at hun ramte milepælen på ti millioner følgere.

Den 24-årige model skød direkte mod berømmelse, efter hun havde et forhold med Kylie Jenners ekskæreste, rapperen Tyga.

I dag er hun angiveligt i et forhold med en DJ ved navn Chris Martinez, men parret foretrækker at holde deres forhold privat og uden for medierne.

Lever sundt

Det er ikke uden grund, at Demi Rose ser så godt ud. Hun er nemlig meget opmærksom på at leve sundt, og til DailyMail fortæller hun, at det fedeste mad, hun spiser, er nødder.

- Alle siger, at jeg er den sundeste person, de kender. Det fedeste mad, jeg spiser, er nødder og peanut-butter.

- Min figur tager bare vægt på så hurtigt. Enhver dårlig ting, jeg spiser, er min krop ikke vant til, og så tager den bare vægten på. Det betyder, at jeg ikke får nogen fødselsdagskage, sagde hun til DailyMail i september sidste år.