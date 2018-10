Russisk model boksetræner bundløs

Pas på MIke Tyson!

Russisk-fødte Ellen Alexander er gået i træning i bokselokalet - og det generer ikke modellen det mindste at gå amok på sandsækken i bundløs tilstand.

Se Ellen Alexander bokse bundløst her

Spørg til side: Frækkerten går næppe efter en karriere mellem tovene, men bokseringen kan jo være en flot kulisse for nogle delikate og sexede billeder, og det er nok det, både hun og fotografen har fundet ud af.

Ellen Alexander er i hvert fald ikke ukendt med at få taget vovede billeder, som hun rundhåndet deler på Instagram.

Hun er født i Moskva, men bor nu i USA efter en omvej til Storbritannien, hvor hun fik flotte anmeldelser for at have medvirket i 'The Catcher in the Rye' på Edinburgh Fringe-festivalen.

Efter rykket til Amerika landede hun en rolle i tv-serien 'Gold Digers', og nu har hun også gjort sig bemærket for sin musik. Hun indspiller for tiden sit debut-album.

Russeren bor nu i Amerika. Privatfoto

Talentfuld og driftig dame.

