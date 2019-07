Rutger Hauer er død 75 år gammel

Den hollandske skuespiller Rutger Hauer døde 19. juli efter sygdom og er blevet begravet i dag. Det skriver flere amerikanske medier heriblandt Variety.

Skuespilleren blev legendarisk for rollen som Roy Batty i Ridley Scotts 'Blade Runner' fra 1982.

Hauers agent Steve Kenis har bekræftet skuespillerens dødsfald, og har oplyst, at han er blevet begravet i dag.

Rutger Hauers mest berømte præstation blev som sagt i en film, der ved sin premiere blev et gigantflop tilbage i 1982. Han spillede den morderiske men sjælfulde Roy Batty over for Harrison Ford i Ridley Scott-filmen 'Blade Runner',

Filmen blev senere en gigantisk kultfilm, og Batty nævnes stadig som Rutger Hauers mest betydningsfulde filmrolle.

I 1988 vandt Rutger Hauer en Golden Globe Award for sin birolle i filmen 'Escape from Sobibor'.

I nyere tid har han medvirket i filmen 'Sin City', hvor han spillede rollen som Cardinal Roark. Og han medvirkede også i Christopher Nolans roste film 'Batman Begins'.

Rutger Hauer efterlader sig sin kone og en datter.