Ruth tilbød mand penge: Så opdagede hun hvem han var

Ruth Reed fra New Jersey, USA, var for nylig et smut forbi sin lokale tankstation, da hun overhørte, at en mand, der var i gang med at betale ved kassen, manglede nogle småpenge.

Manden var i gang med at købe noget mad, og hun tilbød ham derfor penge. Han tog imod pengene, takkede mange gange og sagde, at han hed Keith.

Og det var først i det sekund, at det slog Ruth Reed, at manden så bekendt ud. Hun spurgte ham derfor, om han mon var country-sangeren Keith Urban, hvortil han svarede ja.

Det havde hun svært ved at tro på, og Keith Urban var derfor nødt til at få sin bodyguard til at bekræfte, at den var god nok.

- Så gik det op for mig, hvor stor en idiot jeg var, fortæller Ruth Reed til nyhedsbureauet Associated Press.

50-årige Keith Urban kommer fra New Zealand og var i New Jersey, da han senere samme dag skulle give en koncert.