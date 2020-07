Rutineoperation gik galt: Skønhedsdronning fik amputeret ben

Når man forlader et operationsbord, er det ofte med en forventning om, at alt skulle være i skønneste orden. Men det blev ikke tilfældet for den 32-årige skønhedsdronning Daniella Álvarez fra Colombia, der endte med at få amputeret nederste del af sit venstre ben.

Det skete efter adskillige operationer i løbet af to måneder, hvor hun angiveligt skulle have foretaget en rutineoperation for en knude i maven på størrelse med en mønt.

Det skriver People.

Se også: Kendt skuespiller forsvundet

Nu danser hun

Men under operationen opstod der yderligere komplikationer. Lægerne opdagede nemlig, at knuden påvirkede hendes hjerte. Derfor valgte lægerne at amputere hendes ben i håb om, at der ikke ville ske yderligere komplikationer.

Operationen blev foretaget for to uger siden, men allerede nu danser den tidligere Miss Colombia-vinder rundt på sit ene ben.

Se også: Depps vilde liv: Nye chok-billeder

På sin Instagram-profil har den smukke skønhedsdronning delt den opsigtsvækkende video, hvor hun er tilbage på dansegulvet med sin bror, Ricki, der holder hende tæt.

I opslaget refererer Danielle Álvarez til den nye tilværelse efter operationen, hvor hun skriver:

'Vanskeligheder betyder ingenting. Vi bliver nødt til at være fleksible i livet'.

I et tidligere opslag på Instagram, skriver hun også, at hun stadigvæk elsker sin krop som før og er taknemlig for at være live.