Så er det endelig officielt: Popstjerne forlovet

Efter længere tids spekulation er det nu blevet bekræftet, at popdrengen Nick Jonas skal giftes med skuespilleren Priyanka Chopra. Det skriver flere amerikanske medier - blandt andet CNN og E! News.

Den romantiske nyhed blev lørdag bekræftet af de to turtelduer, der begge delte nyheden på deres respektive Instagram-profiler.

På sin Instagram-profil skriver den tidligere Jonas Brothers-sanger: 'Den kommende Mrs. Jonas. Mit hjerte. Min kærlighed'.

Det forlyder, at Nick Jonas friede til sin udkårne i sidste måned og til lejligheden havde indkøbt en diamantring fra Tiffany & Co til en værdi af mere end en million kroner.

Hjerteknuseren er afsat. Foto: AP

Nik Jonas var med i den populære band Jonas Brothers-gruppe, der gik hvert til sit i 2013.

Inden da nåede de at udgive fire albums 'It's About Time' (2006), 'Jonas Brothers' (2007), 'A Little Bit Longer' (2008) og 'Lines, Vines and Trying Times' (2009).

De tre brødre har solgt flere end 17 millioner albums på verdensplan.