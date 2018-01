Så lækker at det gør ondt: Blondine slår sig løs

Uh-la-la.

Sådan har mange mænd på på Bahamas formentlig tænkt, hvis de søndag slog et smut forbi stranden, hvor denne skønhed boltrede sig i solens varme stråler.

Brystbomben: Jeg vil bare være normal

Den 27-årige godte hedder Kimberley Garner, hun er brite og kan skrive designer, skuespiller og influencer på cv’et, som også tæller realitystjerne. Det er nemlig i tv-programmet 'Made in Chelsea', der fremviser velhavende unges jetsetliv, at hun har nået sin største anerkendelse i England, hvor man kan tjene svimlende summer ved at blive et hit i realitybranchen.

Se også: Russer-babe topløs på stranden

Garner lancerede også en badetøjskollektion i 2013, hvilket er fulgt op af yderligere to kollektioner, som hun selv sælger gennem sin virksomhed Kimberley London.

Timeglas-figur til fælles: Gå hjem og vug, Kim K.

Verdensstjerne er ikke til at kende: Kiloene rasler af

Fræk model: Jeg er kurvet med ekstremt store bryster

Og den unge smuksak, der følges af 88.000 på Instagram, har tidligere fortalt til Daily Mail, hvordan hun nyder at være en ung, selvstændig erhvervskvinde.

- At lære alle områder omkring hvad det kræver at lede en virksomhed har været fantastisk og udfordrende, og jeg er virkelig spændt på at se den vokse, har hun fortalt.