Så sexet er Formel 1-stjernes Playboy-kæreste

Succesfulde sportsfolk har det - ikke overraskende - med at kunne vælge koner og kærester fra allerøverste hylde.

Det gælder bestemt også Formel 1-racerkøreren Jenson Button.

Han er kæreste med den 27-årige model Brittny Ward.

Hun er ret smuk, må vi give ham.

Han er pjattet med hende - og hun er pjattet med ham.

'Med ønsket om mange flere lykkelige år', skriver hun på Instagram ved et billede af de to sammen.

Parret har været sammen siden slutningen af 2015, hvor Button var blevet skilt efter bare et års ægteskab med modellen Jessica Michibata.

Parret har været sammen i et par år. Foto: All Over Press

Brittny Ward er født i Sacramento, Californien og vandt i 2010 en konkurrence om at blive 'ring-pige' ved Ultimate Fighting mesterskabs-stævne.

Det fik interessen for hende til at stryge i vejret, bl.a. hos Playboy, der lancerede hende som Miss Januar i 2015.

Altså bare nogle måneder før hun slog kloen i racerkøreren - eller var det omvendt?

Under alle omstændigheder ligner det et godt match.

