Så tyk har du aldrig set verdensstjernen: Kan du kende ham?

I de fleste film den dansk/amerikanske verdensstjerne Viggo Mortensen har medvirket i, har han spillet roller, hvor han har kunnet bevare sin slanke muskuløse krop.

Men i sin nyeste rolle i filmen 'The Green Book' springer han ud som den lettere overvægtige småkriminelle dørmand Tony Lip, der får job som chauffør for den fintfølende afro-amerikanske koncertpianist Don Shirley, der skal på koncert turné i de raceadskilte sydstater i USA i 1960'erne. Don Shirley spilles i øvrigt af Mahershala Ali, der forrige år vandt en Oscar for sin præstation i filmen 'Moonlight'.

På dette billede kan man tydeligt se, at Viggo Mortensen har taget 15 kilo på til rollen.

15 kilo tykkere

I traileren for filmen og på nye stillfotos kan man næsten ikke kende Viggo Mortensen, der ser ud, som om han har taget mindst 15 kilo på.

Men en ting er sikkert. De fleste er enige om, at Viggo Mortensen leverer en pragtpræstation i rollen som den overvægtige hurtigt snakkende Tony Lip. En mand fra New York af italiensk afstamning, der på ingen måde er bange for at dele øretæver ud, når han skal beskytte sin nye forfinede arbejdsgiver.

Det anerkendte filmblad Variety skriver blandt andet om Viggo Mortensens præstation:

'Viggo Mortensen har taget 15 kilo på for at spille den gamle dreng fra Bronx i New York, og Viggo får god latter frem, hver gang han åbner sin mund - altid af disse to grunde: Enten for at snyde hvem som helst, der lytter til ham, til at give ham det, som han ønsker, eller for at stoppe mad i maven. Det virker, som om han tilbringer halvdelen af filmen med at spise. Og det kan være lige fra en konkurrence på et spisested om, hvem der kan spise flest hotdog til en scene på hans hotelværelse, hvor han folder en pizza som en godnat-snack.'

Således skriver Variety og tilføjer, at Viggo Mortensen leverer en fantastisk præstation som den italienske rod, der har et hjerte af guld.

Filmen har i øvrigt lige vundet publikumsprisen ved filmfestivalen i Toronto. Og den er allerede blevet spået store chancer for at komme med i det kommende Oscar-kapløb.