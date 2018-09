Så vildt boede Burt Reynolds

Trods svære økonomiske forhold kunne Burt Reynolds leve sin sidste tid på sin elskede luksusranch i Florida takket været en venlig udlejer.

Det skriver TMZ.

Reynolds solgte ellers hjemmet siden 1980 til ven- og nabo Charles Modica i 2015. Det skete efter flere års økonomiske kvaler. Som en del af aftalen fik Burt Reynolds lov at blive boende på samme måde, som Hugh Hefner fik det arrangeret, da han solgte sit Playboy Mansion.

Et hjem er næppe et hjem uden egen frisør/makeup-salon.

Egen helikopterlandingsplads

Til TMZ fortæller Modica, at det hele tiden har været planen, at Reynolds skulle få lov at blive boende i sit mangeårige hjem, og ifølge Modica skete det med en husleje så forsvindende lille, at han ikke engang kender tallet, der blot kaldes ’super lavt’.

Hytten har udover egen frisørsalon også to gæstehuse, syv badeværelser, fem soveværelser, en biograf og en helikopterlandingsplads.

Kvindebedåreren havde spejle i loftet og i øvrigt fem soveværelser.

Burt Reynolds købte hytten i 1980 for 700.000 af datidens dollars. I 2005 forsøgte han at sælge til voldsomme 15 millioner dollars. Ingen bed på, før Modica købte ranchen til 3,3 millioner dollars i 2015. Han mener nu at kunne få mellem fire og fem millioner dollars for den.