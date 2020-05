Sådan har du aldrig set ham før: ordon Ramsey i kjole

Hvad gør man ikke for sine børn. Den verdenskendte tv-kok Gordon Ramsay er i hvert fald gået med på at hoppe i sin 18-årige datters hvide kjole med dyb v-udskæring.

Den 53-årige stjernekok er hoppet med på den nyeste trend indenfor sociale medier nemlig TikTok med sin datter Matilda. TikTok er en app, hvor man lægger videoer af sig selv og venner, hvor man danser, laver pranks eller generelt underholder. Og det er Gordon Ramsay hoppet med på.

Far og datter filmer i deres køkken i Cornwall, og laver den såkaldte 'Flip the Switch'-udfordring. Udfordringen går ud på, at man filmer to personer, oftest af hver sit køn, og danser. Derefter slukkese lyset i et sekund, hvorefter de to parter har byttet tøj. Og det er lige præcis det, Gordon Ramsay og hans datter gjorde til stor fornøjelse for mange.

I videoen ses Matilda i en hvis kjole, hvor hun står med en gryde. ved siden af står Gordon Ramsay i en mørkerød pull-over mens han kværner peber ned i gryden.

Lyset slukkes og når det kort efter tændes ser man det stikmodsatte. Nemlig Gordon Ramsey i datterens kjole og Milda i sin fars tøj.

Folk er gået amok over videoen online, hvor kommentarerne er nået op over 200 tusinde.

En skriver med reference til tv-programmet Hell's Kitchen, som Gordon Ramsey er medvirkende i: 'Det er da et helvedes køkkenmareridt.'

En anden skriver: 'Legenden selv har en utrolig god sans for humor'.

En tredje fan er lige så begejstret men stikker lidt til den kendte kok: 'Der er rigeligt med peber i den Gordon-ret! Den bliver krydret.'

Se også: Gordon Ramsay lagt for had

Se også: 20-årig kendisdatter springer ud som model

Derfor puster kendiskok blodige lunger op

Kendiskok i panik: - Det her er sindssygt!

Stjernekok fanger kæmpeål med de bare næver