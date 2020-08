Sådan har du aldrig set Katy Perry

Den 35-årige højgravide amerikanske popstjerne Katy Perry lader ikke sin graviditet stå i vejen for stadigvæk at have det lidt sjovt, selv om hun er sat til at føde om ganske kort tid.

Det beviser en video, som hendes forlovede, Hollywood-skuespilleren Orlando Bloom, har lagt ud på sin Instagram. Her ser man den højgravide Katy Perry vise sin bare mave frem og lave dansetrin.

Til opslaget skriver Orlando Bloom:

Ayyyy hvilken dag er det?

Katy Perry venter netop nu sit første barn sammen med sin forlovede Orlando Bloom. Og parret ved i forvejen, at de skal have en datter. I fredags lagde Katy Perry selv et billede ud på Instagram, hvor hun iklædt et gråt jogging-sæt har sat sig i en stol i en butik, der sælger ting og sager til kommende små babyer. På billedet har Katy Perry også en corona-maske på.

Til opslaget skriver Katy Perry:

'En udmattet stjerne'.

Hendes forlovede Orlando Bloom var hurtigt til at svare på opslaget og skrev:

'Jeg elsker dig'.

Den amerikanske popstjerne fortalte i øvrigt for nylig, at parret har udsat deres bryllup på grund af corona-krisen. Deres eneste tanke netop nu er at føde et sundt barn.

Ifølge det amerikanske medie The Sun har Katy Perry også tidligere fortalt således om sin voksende store mave sat i relation til Orlando Blooms slanke muskuløse mave:

- Orlando er så hot. Han har en six-pack-mave. Jeg ligner mere en stor firkant. Jeg ligner Shrek. Er det ikke ellers meningen, at din partner også skal tage nogle kilo på i en slags sympati. Sådan er det ikke med Orlando. Han ældes baglæns. Jeg tror, at det er fordi han står op klokken syv hver morgen og synger, fortæller Katy Perry.