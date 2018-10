Sådan hørte U2 om Kim Larsens død

Det var bandets bagland, der henvendte sig for at høre, hvad hulen der skete i Danmark, og hvem den ældre herre på billederne var

Der gik et sus igennem publikum, da U2's Bono pludselig hyldede Kim Larsen under søndagens koncert i Royal Arena.

Den verdenskendte forsanger gengav noget af teksten fra 'This is my Life', imens et stort billede af nationalskjalden prydede skærmen bag.

Nyheden om Kim Larsens død prægede de danske medier søndagen igennem, hvor det var umuligt at overse den triste nyhed om den folkekære spillemand. Og det var da også på den måde, at U2 fik kendskab til, at der var noget i gære.

- Folkene bag U2 henvendte sig og spurgte ind til detaljerne. Vi har så bekræftet, hvem Kim Larsen var, at han var død, og at han betød meget for danskerne, siger Heidi Degn fra den danske arrangør Live Nation.

Hun understreger, at U2 selv stod for resten derfra.

- Alt med 'This is my Life', billedet og så videre, det har de selv undersøgt og fundet frem til. Initiativet er deres eget. Vi har bare bekræftet, hvad der stod i medierne, tilføjer hun.

U2 dedikerer koncert til Kim Larsen

Forsangeren i bandet, Bono, bekendtgjorde selv, at aftenens koncert var dedikeret til den folkekære gavflab.

Efterfølgende har bandet takket de fremmødte for koncerten, som var den anden på to dage. Lørdag anmeldte Ekstra Bladets anmelder, Thomas Treo, koncerten. Den anmeldelse kan du læse herunder.

