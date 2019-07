Sådan så verdensstjernen ud for 11 år siden: Se hende nu

Det er efterhånden blevet en kendsgerning, at den britiske skuespillerinde og tidligere model Elizabeth Hurley for evigt vil holde sig ung.

Alderen preller nemlig næsten fuldstændigt af på hende. Det beviser de to sidste billeder, som den 54-årige Hurley har lagt ud på sin Instagram.

I går lagde Hurley et billede ud, hvor hun nøgen sidder og hygger sig i en swimmingpool. Hendes nøgenhed er dog mere eller mindre dækket af vandet samt hendes egne arme.

Til billedet skriver Elizabeth Hurley:

'Ja. Jeg skulle have øvet mig på mine replikker, men jeg er i poolen.'

Med disse ord henviser Hurley til sin nye rolle som den kvindelige skurk Morgan le Fay i den kommende Marvel-film 'Runaways'.

For to dage siden lagde Hurley også et bikini-billede ud på Instagram af sig selv, hvor hun sidder og slikker sol. Og her ligner den 54-årige Hollywood-skuespiller en kvinde, der ikke er en dag over 35 år.

Til billedet skriver Hurley:

'Tidlig morgen. Los Angeles sol'.

Og der er ingen tvivl om, at den aldrende Hurley er ganske stolt over sin nye rolle som skurken Morgan le Fay. Det beviste hun for nylig ved på Instagram, at lægge et tegneserie-billede ud af den populære kvindelige skurk.

Til billedet skrev Hurley:

'Det er spændende, at jeg skal medvirke i Marvel-universet i rollen som Morgan le Fay. En ikonisk Marvel-skurk, og den største kvindelige troldmand i alle tider. Jeg kan næsten ikke vente med at starte.'

Hurley har også for nylig lagt et billede ud af sig selv som model i 2002. Dengang hun kun var 37 år gammel.