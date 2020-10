Sådan ser han ud i dag

Den i dag 65-årige svenske musiker og skuespiller Björn Andresen fik helt tilbage i 1971 som kun 15-årig rollen som den smukke dreng Tadzio i den verdensberømte italienske filminstruktør Luchino Viccontis prisbelønnede film 'Døden i Venedig', hvor han spillede overfor selveste Dirk Bogarde.

Filmen 'Døden i Venedig' tager udgangspunkt i komponisten Gustav von Aschenbach, der af helbredsmæssige årsager rejser til Venedig. Her bliver han besat af en ung polsk drengs utrolige skønhed. Drengen Tadzio bor med sin familie på det samme hotel, hvor komponisten Aschenbach også har indlogeret sig.

Rollen gav ret hurtigt den unge svensker Björn Andresen kælenavnet som 'verdens smukkeste dreng'. Men hvordan ser han egentlig ud her 49 år senere? Det kan man se herunder:

Den 65-årige Björn Andresen har siden sit gennembrud i filmen 'Døden i Venedig' levet som både skuespiller og musiker. Foto: Robert Gabrielsson/Aftonbladet.

Den 65-årige Björn Andresen har i øvrigt ifølge den svenske avis Aftonbladet netop medvirket i en podcast med den kendte journalist Katarina Hahrs fra Sveriges Radio. Her fortæller Björn Andresen om sin hårde opvækst. Hans egen mor begik selvmord, da han kun var ti år gammel, og han afslører, at han aldrig har mødt sin rigtige far.

Björn Andresen fortæller også om den skæbnesvangre dag, da hans egen søn døde kun ni måneder gammel. Dødsfaldet blev erklæret som et tilfælde af såkaldt 'spædbørnsdød' også kaldet 'vuggedød'.

Skuespilleren har gennem hele livet bebrejdet sig selv for sin søns død, fordi han døde i en seng, mens han selv lå og sov lige ved siden af.

Björn Andresen debuterede i øvrigt allerede som skuespiller i den kendte svenske filminstruktør Roy Anderssons film 'En kærlighedshistorie' fra 1970. I løbet af de sidste par år har han også medvirket i de svenske tv-serier 'Springfloden' og 'Jordskott' samt filmen 'Midsommer' fra 2019.

I 2021 er der premiere på en dokumentarfilm med titlen 'Verdens smukkeste dreng', der handler om hans liv.