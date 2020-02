Sådan ser 'The Body' ud i dag

Den 55-årige topmodel beskyldes for at have fikset sit udseende - det benægter hun på genial vis

Den 29. mart i år fylder den tidligere australske topmodel Elle Macpherson 56 år, og det er på ingen måde til at se, at der kun er fire år til, at hun runder de 60 år. Hun er nemlig stadig væk usædvanlig smuk. I sine unge år havde hun i en lang årrække kælenavnet 'The Body', fordi hun ifølge pressen simpelthen havde en helt usædvanlig flot krop.

artiklen fortsætter under billedet

Sådan så Elle Macpherson ud for kun et år siden. Synes du, hun ser ud, som om hun har fixet sit udseende? Foto: Shutterstock.

På internettet er der dog en nettrold, der for nylig har fået opmærksomhed, fordi han i en kommentar er usædvanlig grov overfor Elle Macpherson, som han beskylder for at have fikset sit udseende for at se så godt ud som 55-årig. Han skriver følgende:

'Hvad du end gør med dit ansigt, så stop med det. Du ligner ikke dig selv længere. Hvorfor vil folk med eller uden penge ødelægge deres kønne ansigter? Vær venlig at stoppe med det. Du var smuk før. Men det er du ikke længere'.

Elle Macpherson blev åbenbart provokeret af den negative kommentar, så hun svarede på den personligt:

'Det eneste jeg gør er, at jeg ældes med værdighed uden nogen som helst hjælp. Jeg beklager, hvis jeg ikke lever op til dine forventninger om, hvordan jeg burde se ud. Jeg er mig selv. Jeg er sund, lykkelig og snart 60 år.'

Herunder kan du se ordvekslingen mellem nettrolden og Elle Macpherson:

Gennem sin karriere har Elle Macpherson gået catwalk for nogle af de største designere i verden, heriblandt Louis Vuitton, Christian Dior og Valentino. Og hun har prydet forsiden på magasiner som Elle, Harper's Bazaar og Vogue.