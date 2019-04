Sådan ser 'The Night King' fra Game of Thrones ud under masken

Rigtig mange har allerede set tredje episode af 'Game of Thrones, The Long Night'.

Men er du en af de få GoT-fans, der endnu ikke har fået set sæsonens indtil videre højest IMDb-ratede afsnit, så bare rolig. Denne artikel afslører ikke noget.

Vladimir Furdik ser ikke så skræmmende ud uden masken og de lysende, krystalblå øjne. Foto: Privat

Den skal nemlig bare handle om, at der under The Night Kings maske gemmer sig lidt af et skår i form af den slovakiske stuntmand og skuespiller Vladimir Furdik.

Den 48-årige slovak har blandt andet også medvirket som stuntmand i filmene 'Thor: The Dark World' og 'Skyfall'.

På sin Instagram-profil, hvor han har omtrent 30.000 følgere, deler han et billede af sig selv både med og uden maske - flere gange med andre skuespillere fra 'Game of Thrones'.

Vladimir Furdik har bestredet rollen som The Night King siden sjette sæson af hitserien. Før da var det den walisiske skuespiller Richard Brake, der gemte sig bag masken i sæson fire og fem.