Sådan ser verdensstjernen ikke ud længere: Se det nye overraskende look

Selv om flere af de berømte Kardashian-søstre jævnligt skifter hårfarve fra blondt til brunt og tilbage til sort, så har den 23-årige Kendall Jenner, der er halvsøster til Kim Kardashian, næsten altid beholdt sit naturlige sorte hår.

Derfor overraskede Kendall Jenner også alt og alle, da hun mandag aften mødte op på catwalken i London med en helt ny blond frisure. Det britiske magasin Elle omtalte, at Jenners stilskifte til blondt hår var ganske overraskende.

Kendall Jenner på catwalk i London med ny blond frisure. (Foto: Rtizau Scanpix)

Ifølge Elle er det stylisten Guido Palau, der står bag Kendall Jenners nye stil.

Kendall Jenner var i øvrigt på catwalk i London for modegiganten Burberry, og hun havde selskab af topmodellerne, søstrene Bella og Gigi Hadid.

Sidste gang Kendall Jenner mødte op med blondt hår var under et modeshow for Balmain i 2016.

Her er Kendall Jenner også fotograferet mandag med sit nye blonde hår. (Foto: Shutterstock)

Tynd og spinkel

Den 23-årige Kendall Jenner har i øvrigt altid sammenlignet sig selv med sine berømte søstre. Hun har betragtet sig selv som familiens outsider på grund af sine manglende former. Det afslørede hun i et interview med mediet The Telegraph tidligere i år.

- Da jeg voksede op, var jeg en lille spinkel pige. Jeg så på mine søstre og tænkte altid: Åh nej. Er det meningen, at jeg skal være lige så sexet som dem?

Kendall Jenner har måske ikke de samme store former som sine berømte søstre, men hun bliver i hele verden betragtet som et sex-symbol. Og på Instagram kan Kendall Jenner prale af, at hun har 115 millioner følgere. Hun mangler dog stadig 33 millioner følgere for at komme op på siden af sin berømte storesøster Kim Kardashian, der har hele 148 millioner følgere.