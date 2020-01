Sådan ser verdensstjernen ud 31 år efter - uden makeup

Alderen preller af på den 61-årige Hollywood-stjerne Michelle Pfeiffer - se billederne her

Da Michelle Pfeiffer som 31-årig i 1989 spillede den kvindelige hovedrolle som sangerinden Susie Diamond i filmen 'The Fabulous Baker Boys', havde hun allerede i flere år været en feteret stjerne i Hollywood.

Hun havde blandt andet medvirket i filmene 'Scarface' og 'Farlige forbindelser'. Og senere blev det til store roller i 'Frankie and Johnny', 'A Thousands Acres' og 'Batman vender tilbage'.

artiklen fortsætter under billedet

Et smukt sort/hvid billede af Michelle Pfeiffer i rollen som Susie Diamond i filmen 'the Fabulous Baker Boys'. (Foto: Ritzau Scanpix)

Michelle Pfeiffer var i sin storhedstid en af de smukkeste og mest sexede kvinder i Hollywood. Men her nu 31 år efter virker det som om, alderen nærmest er prellet af på den legendariske filmstjerne. Hun ser stadig hamrende godt ud - oven i købet også uden make.up.

Det beviser et billede af den 61-årige stjerne, som hun lagde ud på Instragram for lidt mere end to måneder siden.

Til billedet skrev Michelle Pfeiffer: 'Jeg glæder mig til at se min familie til Thanksgiving.'

artiklen fortsætter under billedet

Den 6. januar lagde Michelle Pfeiffer også et billede ud på Instagram, der i den grad beviser, at hun stadig ser virkelig godt ud. Det var i forbindelse med Golden Globe-festen i Los Angeles.

Til billedet skrev Michelle Pfeiifer: 'I går aften ved Golden Globe.'

artiklen fortsætter under billedet

Endelig har Michelle Pfeiffer for kun syv dage siden lagt et billede ud af sig selv, hvor hun ses i en scene fra filmen 'The Fabulous Baker Boys'. Til billedet skriver Pfeiffer:

'Susie Diamond. En af mine bedste filmoplevelser nogensinde'.