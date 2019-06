Sådan sover Dolly Parton

Det har længe været en velkendt joke, at countrysangeren Dolly Parton - af to meget iøjnefaldende årsager - sandsynligvis sover på ryggen. Og Hella Joof har sågar instrueret en film med titlen 'Sover Dolly på ryggen'.

Nu er der imidlertid kommet ord fra hovedpersonen selv, der i et interview med The New York Times fortæller om sine sovevaner.

I interviewet fortæller den 73-årige sangerinde ikke specifikt, om hun konsekvent sover på ryggen, men fortæller i stedet, at hun altid sover med fuld makeup, da hun ikke vil risikere, at skulle vise sig offentligt uden 'krigsmaling', hvis hun i løbet af natten pludselig er tvunget ud af sin seng i forbindelse med en brand eller en havareret tourbus.

Dolly Parton går meget op i sit udseende - også om natten. Foto: PA

- Jeg renser mit ansigt om morgenen. Man ved aldrig, om man bliver tvunget til at forlade tour-bussen, man ved aldrig, om man pludselig er et sted på et hotel, hvor der udbryder brand. Så jeg beholder min makeup på om natten, siger hun til avisen.

I samme interview fortæller den forfængelige superstjerne, at hun undgår rutsjebanen i sin egen forlystelsespark Dollywood, da hun er bange for at miste sin paryk og sine sko.