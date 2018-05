Sæbeopera-legende er død

En sæbeopera-stjerne er gået bort.

Joseph Campanella døde 16. maj som 93-årig i sit hjem i Los Angeles.

Det skriver flere internationale medier blandt andet The Hollywood Reporter og The New York Times.

Joseph Campanellas kone Jill Campenalla siger, at dødsfaldet skyldes komplikationer med hans Parkinson-sygdom, som han døjede med.

Han var mest kendt for sin rolle som Jonathan Young i den kendte sæbeopera 'Glamour', hvor han var med fra 1996 til 2005.

Han var ligeledes med i en anden sæbeopera-succes, nemlig 'Horton-Sagaen'.

I starten af 1990 var Campanella også en del af i den succesfulde serie 'Baywatch', hvor han spillede far til hovedkarakteren Mitch Buchannon spillet af David Hasselhoff.

Joseph Campanella spillede med i sin første film i 1952, og hans imponerende film og tv-karriere sluttede først i 2009.

Joseph Campanella i rollen som Al Buchannon (til højre) i 'Baywatch'. Foto: All Over Press

Skuespil er ikke alting

I 1964 blev han gift med sanger og danser Jill Bartholomew, og det fik ham til at tænke på andet end sin karriere.

- Før jeg mødte Jill, var skuespil alting.

- Men Denzel Washington, der plejede at være min nabo, sagde: 'Det handler om at leve, familien er livet'. Jeg vælger at blive hos min familie, skulle han tidligere have sagt ifølge The Hollywood Reporter.

Den amerikanske skuespiller med sicilianske rødder nåede også at blive nomineret til to Emmy-statuetter og en enkelt Tony-statuette.

Skuespilleren efterlader sig en kone, syv børn og otte børnebørn.

