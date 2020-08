Sælger briller for 628.000 kroner

Libanon blev i starten af august ramt af en tragedie, da en kraftig eksplosion ramte landets hovedstad, Beirut. Omkring 6000 mennesker blev såret - heriblandt to danskere - mens mindst 172 meldes omkommet.

Støtten og donationerne er væltet ind efter ulykken, og nu melder Mia Khalifa sig også på banen.

Den tidligere pornostjerne, der er født i netop Beirut, satte nemlig for nylig sine berømte briller til salg på eBay og slog fast, at 100 procent af beløbet ville gå til Røde Kors i Libanon.

Hurtigt blev det højeste bud 100.000 dollars - hvilket svarer til 628.000 kroner - inden auktionen blev fjernet af Ebay. Problemerne blev dog hurtigt løst, og en ny auktion blev lagt op - denne gang med eBays og Røde Kors Libanons vidende.

Mia Khalifa var kun tre måneder i pornobranchen, men hun mærker stadig konsekvenserne af det. Foto: Privatfoto/eBay

Auktionen udløb søndag, og her var det 100.000 dollars, der endte med at blive salgsprisen. Det fremgår af Ebay.

For de mange penge får den heldige køber brillerne, som han eller hun kan få signeret, samt et nye billede af Mia Khalifa, mens hun har brillerne på. Derudover har den tidligere pornostjerne løbende tilføjet flere ting - blandt andet en skraber, en brugt svamp til at skrubbe sig med i badet samt hendes bøjle.

'Jeg har kun grædt 10.450 gange. I har indsamlet over 104.000 dollars (653.411 kroner, red.) til Røde Kors Libanon i dag. Med streamet på Twitch og eBay-auktionen med brillerne har I gjort en forskel, der kan mærkes,' skriver Mia Khalifa blandt andet på Instagram.

Mia Khalifa var kun i pornobranchen i tre måneder og blev for alvor kendt, da hun som 21-årig optrådte i en scenen iklædt hijab.

Trods den korte karriere som pornoskuespiller har det haft store konsekvenser for hende, og hun kæmper i øjeblikket for at få sine film fjernet fra diverse sider på internettet.

