Sælger nøgenbilleder på abonnement

Miss England fra 2004 sælger eksplicitte billeder til nysgerrige følgere for et fast månedligt beløb

Det er efterhånden en del år siden, at Danielle Lloyd kunne bryste sig af titlerne Miss England og Miss Great Britain.

Om det er derfor, hun har fundet anledning til nye forretningsmetoder, vides ikke.

I hvert fald kunne Lloyd for nylig fortælle sine mere end 500.000 følgere på Instagram, at hendes såkaldte OnlyFans-profil nu var live.

Foto: Instagram

OnlyFans er en abonnementsservice, der bruges af alt fra almindelige mennesker til pornomodeller.

Her deles typisk eksplicit billede- og videomateriale til de betalende følgere.

Mindre almindelig er det dog, at kendte tilbyder fans adgang til deres mest private gemakker, men den tidligere Miss England byder sig altså nu til for at få penge i kassen.

For 170 kroner om måneder kan man få adgang til blandt andet nøgenbilleder af modellen og tv-personligheden.

Et tilkøb på godt 100 kroner giver adgang til et andet galleri med billeder fra et 'sexet foto-shoot', skriver The Sun, der har adgang til profilen.

Den 35-årige model og tv-personlighed i dette års halloween-kostume. Foto: Ritzau / Scanpix

Den tidligere topmodel og tv-personlighed har da også historie for at vise sig frem uden tøj på.

I 2006 blev hun frataget sin Miss Great Britain-titel, da hun poserede nøgen på forsiden af Playboy. Den titel fik hun dog tilbage i 2010.

