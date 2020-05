Sælger sin sjæl

Hvis du altid har drømt om at eje en del af Grimes' sjæl, så har du nu muligheden.

Sangerinden og kunstneren, der har det borgerlige navn Claire Elise Boucher, er nemlig klar med en række kunstværker, der til sommer skal udstilles og sælges,

Et af kunstværkerne er 'Selling Out', der er udformet som en kontrakt, hvor køberen efter handlen kommer til at eje en procentdel af Grimes' sjæl.

'Selling Out' er udført som en kontrakt, hvor Grimes sælger en del af sin sjæl og dermed formaliserer idéen om, at hver gang en kunstner sælger et stykke kunst, så sælger de et stykke af deres sjæl med det,' lyder det fra galleriet Maccarone, hvor kunstværket skal sælges.

Dropper X Æ A-12

I et interview med Bloomberg fortæller Grimes om kunstværket, som hun egentlig ikke ville sælge, da hun fandt på det.

- Jeg ønskede ikke, at nogen skulle købe det, så jeg sagde, at vi skulle sætte prisen til ti mio. dollars, og så ville det formentlig ikke blive solgt, siger kunstneren, som dog ombestemte sig, efter hendes advokat lavede et udkast til kontrakten omkring salget.

- Jo dybere, vi kom ind i det hele, jo mere interessant blev det filosofiske i det. Jeg ville også virkelig gerne samarbejde med min advokat omkring kunst. Idéen om at lave fantastisk kunst i form af et juridisk bindende dokument er meget spændende for mig.

I stedet for at sætte en fast pris på kunstværket har hun valgt, at den skal sælges til højestbydende.

32-årige Grimes danner privat par med Tesla-direktøren Elon Musk, som hun har været kærester med siden 2018.

De to blev tidligere i år forældre sammen for første gang. Kort efter fødslen meldte de ud, at sønnen ville få navnet X Æ A-12. Det viste sig dog at være ulovligt, fordi der ikke må være tal i navnet, og derfor har drengen skiftet navn til X Æ A-Xii.