Sælger stearinlys der dufter af hendes orgasme

Verdensstjernen Gwnyneth Paltrow overgår nu sig selv med et helt nyt stearinlys til salg på hylderne - se orgasme-lyset her

Verdensstjernen Gwyneth Paltrow fik masser af opmærksomhed, da hun tidligere i år via sit livsstils-firma Goop satte et stearinlys til salg, der duftede af hendes egen vagina. Stearinlyset blev naturligvis hurtig udsolgt på hjemmesiden Goop.

Men nu overgår Gwyneth Paltrow sig selv. Hun har nemlig sat et helt nyt stearinlys til salg, der dufter af hendes egen orgasme.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Metro.

Det usædvanlige orgasme-stearinlys, der sælges for 75 dollars svarende til 497 kroner, kan også ses her på Gwyneth Paltrows livsstils-hjemmeside Goop, hvorfra man kan forudbestille det. Lyset kommer på markedet 25. juni.

Det usædvanlige orgasme-stearinlys dufter blandt andet af grapefrugt, modne solbær og tyrkisk rose. Foto: Goop

På sin hjemmeside Goop beskriver Gwyneth Paltrow også orgasme-lysets duft som både sexet, overraskende og vildt afhængighedsskabende.

Den 47-årige Gwyneth Paltrow lod i øvrigt nyheden om det nye frække orgasme-lys sive, da hun tirsdag aften var gæst i Jimmy Fallons talkshow 'The Tonight Show'.

Her spurgte Jimmy Fallon ind til det berømte vagina-stearinlys, der hurtigt blev udsolgt tidligere på året. Gwyneth Paltrow forklarede herefter, at det havde været sjovt at lancere vagina-lyset:

'Ideen var et slags punk-rock-feministisk påfund. Og vi har faktisk skabt et nyt lys, som vil være passende for dig, Jimmy, at forære til din kone, forklarede Gwnyneth Paltrow, før hun hev det nye stearinlys frem og præsenterede det for tv-kameraet med det provokerende navn på siden af lyset: 'This Smells Like My Orgasm' (Dette dufter af min orgasme).