Særlig detalje får internettet til at gå amok

Den britiske sangerinde og tv-dommer Alesha Dixon fik stor opmærksomhed, da hun i sidste afsnit af talentprogrammet 'Britain's Got Talent' havde en helt særlig halskæde på, da hun indtog dommerpanelet på scenen.

Rundt om halsen bar hun nemlig en stor guldhalskæde med bogstaverne 'B, L, M', hvormed hun tilkendegav, at hun støtter 'Black Lives Matter'-bevægelsen, som opstod, efter den amerikanske mand George Floyd blev dræbt af politiet tidligere i år.

Dixon bar halskæden efter en optræden af dansegruppen Diversity, der var inspireret af 'Black Lives Matter'-bevægelsen, tidligere i programmet vakte stor harme. Umiddelbart efter gruppens optræden modtog Ofcom, der regulerer de britiske kanaler, nemlig over 24.000 klager.

At Dixon valgte at tage den specielle halskæde på i programmet efter Diversitys optræden, er siden blevet hyldet vidt og bredt på de sociale medier.

'At Alesha Dixon har en BLM-halskæde på er et stort 'power move', og jeg er helt vild med det,' skriver en, mens mange andre fortsætter i samme spor:

I sidste uge gik Alesha Dixon til tasterne på Twitter, efter hun havde måttet lægge ører til, at flere spekulerede i, at hun havde truet med at forlade 'Britain's Got Talent' og sin dommertjans i kølvandet på klagerne over Diversity.

'For at gøre det klart: Jeg har aldrig truet med at forlade 'Britain's Got Talent'. Jeg har ikke haft en samtale med ITV om det (...) Men jeg står bag og støtter Diversity,' skrev hun blandt andet.

ITV, der sender talentprogrammet, har siden også offentliggjort en erklæring, hvor de ligeledes forklarer, at de står bag og støtter Diversity.

'Britain's Got Talent' har altid været et inkluderende show, som omfavner diversitet og støtter stærk historiefortælling i alle former, og derfor står ITV også bag beslutningen om at vise Diversitys optræden på 'Britain's Got Talent,' lyder det i erklæringen.

'Ashley (en af danserne, red.) og gruppen er et godt eksempel på talent, kreativitet og forskelligheden i det moderne Storbritannien, og deres optræden var et autentisk, dybfølt svar på mange af de problemer, som har påvirket samfundet i 2020.