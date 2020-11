Sagde stop: For mange sexscener

Ruth Wilson måtte trække sig fra 'The affair' grundet de mange sexscener med hendes karakter

Skuespilleren Ruth Wilson fortæller nu om, hvorfor hun droppede at medvirke i den populære serie 'The Affair'.

Ifølge 'His Dark Materials'-skuespilleren drejede det sig om et usundt arbejdsmiljø og for mange sexscener.

Den 38-årige fortæller til Stylist Magazine, at hun forlod programmet i 2018 efter et skænderi med lederen af produktionen, Sarah Treem.

De blev uenige omkring antallet af gange, hendes karakter skulle være nøgen, og fordi Sarah Treem var kommet med upassende kommentarer om skuespillerens udseende.

Serien hvor Ruth Wilson spillede med. Foto: Capital Pictures

Ruth Wilson forlod derfor produktionen.

- Det var før MeToo og Harvey Weinstein, men mine instinkter talte meget højt. Jeg følte, at det, der foregik, var forkert. Og jeg følte mig usikker. Jeg tror, det vigtige er, at jeg sagde fra. Jeg havde en stemme, og jeg stod op for mig selv.

Velkendt med giftigt miljø

Det var velkendt på showet, at Sarah Treem prøvede at få skuespillerne til at være så 'nøgne som muligt', og at miljøet var giftigt.

Noget som produktionslederen har nægtet.

- Idéen om, at jeg skulle have lavet et usikkert arbejdsmiljø eller chikaneret en kvinde på mit show er latterlig og uden grobund i virkeligheden, har Sarah Treem udtalt.

Ruth Wilson er aktuel i den populære 'His Dark Materials' på HBO, hvor hun spiller moderen til hovedpersonen Lyra.