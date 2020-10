Sagerne vælter frem: Pornolegende risikerer 330 års fængsel

I juni kom det frem, at Ron Jeremy var blevet sigtet for tre voldtægter og et andet seksuelt overgreb på fire forskellige kvinder i perioden 2014 til 2019.

Pornostjernen har siden siddet fængslet, mens han venter på, at sagen skal køre i retten. Men mens han har siddet bag tremmer, er det dog væltet ind med nye anklager - senest onsdag.

Her offentliggjorde anklagemyndigheden syv nye punkter til anklageskriftet mod 67-årige Ron Jeremy, der i løbet af sin karriere har lavet mere end 2000 pornofilm. Det skriver flere medier - heriblandt Los Angeles Times, Deadline og the Guardian.

Anklageskriftet indeholder nu angreb på 23 kvinder og dækker en periode på mere end 25 år. Det består af 11 voldtægter, otte voldelige seksuelle overgreb samt yderligere 16 seksuelle overgreb.

De nye sager betyder, at Ron Jeremy risikerer 330 års fængsel, hvis han bliver dømt for alle forhold.

Nye anklager: Pornolegende risikerer vild fængselsstraf

Flere sager afvist

De 23 kvinder er dog ikke de eneste, der er kommet med anklager mod Ron Jeremy.

Anklagemyndigheden fortæller, at de har afvist yderligere 14 sager, fordi de er forældede. Anklagerne kan dog fortsat blive brugt i retssagen mod ham, men han kan ikke blive straffet for dem.

Ron Jeremy var onsdag kortvarigt i retten, hvor han - som flere gange tidligere - erklærede sig uskyldig.

Hans advokat, Stuart Goldfarb, siger til Los Angeles Times, at de oprindelige fire anklager mod Ron Jeremy var meget svage og påstand mod påstand. Derfor mener han nu, at anklagemyndighederne blot forsøger at få pornolegenden til at virke som et monster ved at tilføje et stort antal af påståede sager.

Ron Jeremy skal tilbage i retten 14. december.