Sagsøger festival: Gennemtævet af vagter

Ifølge rapperen Belly blev han udsat for et så voldeligt overfald på musikfestivalen Coachella, at det har givet ham livsvarige mén

Rapperen Belly, hvis borgerlige navn er Ahmad Balshe, sagsøger den populære musikfestival Coachella, organisationen bag og sikkerhedsselskabet IPS, fordi den 35-årige rapper hævder at være blevet gennemtævet af vagterne i et sådant omfang, at han har pådraget sig alvorlige og livsvarige skader.

Det skriver TMZ, der har set søgsmålet. Her lyder det, at anslået 25 vagter deltog i overfaldet.

Samme medie er i besiddelse af en video af slagsmålet, hvor det dog er umuligt at fastslå, hvad der er gået forud. Se den her.

Episoden skete i april 2018, hvor Belly så sin ven, The Weeknd, optræde på hovedscenen. Tidligere på aftenen havde han selv optrådt på festivalen, og han hævder, at han var i besiddelse af tilladelser til at være overalt på festivalen. Inklusive det område hvor slagsmålet brød ud.

Brutalt overfald

Ifølge Belly var han på vej hen mod backstage VIP-området, da sikkerhedsvagter pludselig overfaldt ham og gentagne gange slog, sparkede og forsøgte at kvæle ham.

Han pådrog sig efterfølgende alvorlige skader i ansigtet og på tænder, kæbe, øjne, hoved, ribben, brystkasse, arme og ben. Oveni hatten pådrog han sig en hjernerystelse, og han skulle også nær have mistet bevidstheden undervejs. Efterfølgende har han, ifølge søgsmålet, lidt af permanente fysiske og mentale gener.

- Det sygelige, brutale og uprovokerede overfald, som Coachellas vagter udøvede på Belly er foruroligende på så mange planer, siger Bellys advokat Ben Meiselas i en udtalelse til Billboard, hvor han fortsætter.

- Vi vil sikre, at alle de involverede bliver holdt ansvarlige i retten, sikre retfærdighed for Belly og sørge for, at dette søgsmål sikrer andre artister eller fans fra at blive ofre for denne type foruroligende og voldelige adfærd.

Belly på scenen med vennen The Weeknd i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Belly har udgivet to albums og har skrevet for eller skrevet med artister som Beyoncé, Ariana Grande og Future. Han har været nomineret til to Grammy Awards.

Coachella har hverken svaret på TMZ eller Billboards henvendelser for en kommentar.