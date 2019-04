Sam Smith smider tøjet

Man plejer at lytte til hans sange, men nu kan man også se hans nøgne krop

Sam Smith mange millioner fans fik muligvis kaffen galt i halsen, da de så hans seneste Instagram-opslag.

Den engelske verdensstjerne delte nemlig et billede af sig selv uden tøj på.

Men det var der én helt særlig grund til.

Det skriver flere internationale medier om, heriblandt britiske Mirror.

Sangeren har leveret den ene hit efter det andet, hvor blandt andet titelnummeret til James Bond filmen 'Spectre' fra 2015 gjorde ham til et globalt fænomen.

Trods kæmpe succes har Sam Smith kæmpet med sine indre dæmoner, som resulterede i, at han smed klunset foran sine mange følgere.

'Igennem hele mit liv har jeg hadet at være nøgen. I dag har jeg dog valgt at være nøgen hele dagen og se tv, læse og spise', skriver han blandt andet på sin Instagram.

Den 26-årige hitmager fejrede nemlig sin fødselsdag og ville gøre op med, at kroppe skal leve op til en uopnåeligt ideal.

Sam Smith har tidligere fortalt, at han som barn fik fjernet fedt fra sine bryster, fordi de lignede kvindebryster.

I dag er stjernen glad for sin krop, og han håber, at hans billede vil fremme kropspositivisme.

'Det har været styrkende, skønt og skideskægt. Jeg tror, at alle har behov for en dag nøgen og fejre, at alle kroppe er smukke', skriver han afslutningsvis på sit billede.