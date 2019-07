Samlede stort beløb ind til Pippi-stjernen: - Jeg blev vred og fornærmet

De hollandske fans var sure, fordi de troede, at den svenske skuespiller Inger Nilsson i sin tid næsten ikke havde fået penge for sin legendariske rolle som Pippi Langstrømpe

Den svenske forfatter Astrid Lindgrens bog 'Pippi Langstrømpe' fra 1945 blev en af verdens mest populære børnebøger. Og Pippi-figurens verdensberømmelse blev endnu større med tv-serien fra 1969 samt yderligere tre spillefilm om den oprørske rødhårede pige fra Sverige.

Denne berømmelse nåede også til Holland, hvor de tre skuespillere Inger Nilsson, Pär Sündberg og Maria Persson, der spillede Pippi, Tommy og Annika den dag i dag er uhyre populære.

Tidligere i år lavede den 60-årige tidligere Pippi Langstrømpe-skuespiller Inger Nilsson et interview med den hollandske avis AD. I interviewet fremstod det, som om børne-skuespillerne i tv-serien 'Pippi Langstrømpe' næsten ikke havde fået penge for deres arbejde, og det fik de hollandske fans op i det røde felt.

Derfor startede de to hollandske kvinder Heleen Bosma og Marjan Tulp en pengeindsamling til skuespillerne Inger Nilsson, Pär Sündberg og Maria Persson. Lynhurtig donerede et samlet antal fans på 3200 et beløb på 387.000 svenske kroner. Det svarer til ca. 275.000 danske kroner.

Sådan lærte hele verden Pippi Langstrømpe at kende gennem tv-serien og tre film. Her ses hun med sin abe Hr. Nilsson. (Foto: Ritzau Scanpix)

Til den svenske avis Aftonbladet siger Inger Nilsson følgende om sagen:

- Jeg blev først både vred og fornærmet, da jeg hørte om indsamlingen. Jeg betragter nemlig ikke mig selv som et offer Man behøver altså ikke at samle penge ind til mig. Der findes så meget andet, man kan samle penge ind til, fortæller Inger Nilsson, der tilføjer, at hun endnu ikke helt har fattet det utrolige engagement fra de hollandske fans af Pippi Langstrømpe.

For nylig rejste Inger Nilsson sammen med Pär Sündberg og Maria Persson til Holland for at hilse på de hollandske fans. Og her ændrede hun syn på indsamlingen:

- Vi syntes, at det var rigtigt sjovt, og jeg mener selv, at det var et interessant møde. Vi sad og snakkede meget om livet, fortæller Inger Nilsson, der også glædede sig over at kunne tilbringe privat tid med sine gamle Pipipi Langstrømpe-kolleger i forbindelse med rejsen.

- Vi tre tilbragte meget tid sammen på turen og havde det enormt hyggeligt. Vi kender jo på en eller anden måde hinanden rigtig godt.

Den unge Inger Nilsson i rollen som Pippi Langstrømpe blev populær i hele verden. (Foto: Cientext Bildarchiv)

Ambitionen bag indsamlingen i Holland var at samle nok penge ind til, at de tre populære Pippi Langstrømpe-skuespillere kan tilbringe en hyggelig aften sammen med en god middag. Og her må man konstatere, at 275.000 kroner rækker til det formål.

De tre svenskere har delt pengene lige over, men har endnu ikke fundet ud af, hvad de vil bruge pengene til:

- Jeg fik en følelse af, at vi alle gerne vil bruge pengene til et eller andet, der er ud over det sædvanlige. Så pengene skal ikke bruges til hverken elregninger eller husleje, forklarer Inger Nilsson, der er gået i tænkeboks for at finde ud af, hvordan hun skal bruge pengene.