Sang ni linjer af en sang: Blev verdenskendt

Nogle gange er livets veje uransagelige. Det beviser den 31-årige britiske kvinde Charlotte Awbery, der for nogle uger siden helt tilfældigt i metroen i London mødte den britiske youtuber Kevin Freshwater, der foran sin mikrofon og sit kamera bad hende om at fuldføre en linje af en sang, som han sagde højt.

Det viste sig at være Lady Gagas berømte nummer 'Shallow', som Charlotte Awbery modigt kastede sig ud i, mens Kevin Freshwater var fuldstændig lamslået af begejstring over hendes sangevner. Kevin Freshwater lagde efterfølgende det lille videoklip ud på YouTube, hvor den allerede er blevet hørt og set med mere end 60 millioner visninger. Og på ganske kort tid er Charlotte Awery gået fra at være en forholdsvis ukendt britisk sangerinde til at være et verdensnavn, der blandt andet er blevet inviteret med som gæst i Ellen DeGeneres' talkshow samt i det britiske morgen-tv.program 'Lorraine'.

Det skriver flere medier heriblandt Metro

Her synger Charlotte Awbery sin version af Lady Gaga-nummeret 'Shallow' i metroen i London. Foto: Storyful/AP

Men det tog altså 15 års hårdt arbejde, før miraklet skete for Charlotte ved et tilfældigt møde i metroen i London. Hun har nemlig forgæves adskillige gange stillet op i både 'X Factor' og 'Britain's Got Talent'. Men hun blev vraget hver eneste gang. Nu tager Charlotte imidlertid hævn. Hun fik lov til at synge Lady Gaga-nummeret i Ellen DeGeneres' talkshow, hvor hun også blev begavet med gratis togtransport i metroen i London i et helt år. Ud over det fik Charlotte også i programmet 10.000 pund i kontanter svarende til 86.000 kroner.

Herunder kan man se Charlotte Awbery som gæst i det britiske morgen-tv-program 'Lorraine'.

Det eneste minus i den mirakuløse historie er alle beskyldningerne om, at hendes 'tilfældige' møde med youtuber Kevin Freshwater var arrangeret i forvejen. Til den britiske avis Metro siger hun følgende:

- Helt ærligt. Jeg har ikke så meget at sige omkring de beskyldninger. Jeg kender sandheden. Det var tilfældigt, siger Charlotte, der i den grad nu har fået sat skub i sin sangkarriere på grund af det møde, som hun selv hævder var helt tilfældigt.

Charlotte Awbery er nemlig blevet hyret til at synge på en af Londons store natklubber. Hun er også på vej til at udgive en studieversion af sin udgave af nummeret 'Shallow'. Og hun er allerede i gang med at forhandle med flere pladeselskaber omkring en kontrakt.

Charlotte Awery blev verdenskendt i løbet af ganske få uger. Foto: Facebook/Charlotte Awery