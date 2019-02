Sang-stjerne i chok: Fandt sin far indsmurt i afføring

Den svenske sangerinde Pernilla Andersson sitrer af vrede over svensk plejehjems behandling af hendes demente far

'Han sidder i sit eget lort, dynen til hans seng er væk, og værelset stinker af afføring. Under hans negle er der også lort', således fortæller den kendte svenske sangerinde til P4 på Sveriges Radio om sit besøg hos sin far, der bor på et plejehjem i Stockholm, der bliver styret af firmaet 'Vardaga'.

En oplevelse, der har betydet, at Pernilla Andersson stadig sitrer af vrede over det svenske plejehjems behandling af hendes demente far.

(artiklen fortsætter under billedet)

Bukser indsmurt i afføring tilhørende Pernilla Anderssons demente far. (Foto: Privatfoto)

Hele sagen tog sin start, da Pernilla Andersson om formiddagen den 9. februar besøgte sin demente far på et plejehjem i Stockholm. Den kendte svenske sangerinde har lagt billeder af den ubehagelige oplevelse ud på sin Facebook. Her kan man se billeder, hvor hendes fars bukser er indsmurt i afføring. Således forklarer Pernilla Andersson oplevelsen:

'Hvordan synes i, at det går for jer 'Vardaga'? Jeg kommer op til min far lørdag formiddag. Han sidder i sit eget lort, og dynen til hans seng er væk. Hele værelset stinker af afføring. Under neglene er der også lort. Han har ingen ble på. Jeg tager bukserne af ham, og jeg vil bytte dem ud med et par andre bukser, der er lagt pænt ind i skabet. Men dem er der også lort i.', skriver Pernilla Andersson og fortsætter:

'Jeg går selv ned i vaskerummet og sætter en vask over. Synes i ikke, at han burde have fået et brusebad i forbindelse med en sådan hændelse? I siger, at han normalt altid er glad. Men at han for nylig har været sur og gal. Det tror sgu da fanden. Hvordan kan man have så travlt, at man lægger et par nedskidte bukser ind i et garderobeskab? Jeg bryder fanme snart sammen. Men det har jeg ikke tid til, fordi jeg også skal tage mig af mit band og vores turné. Og så skal jeg samtidigt lave jeres job, og jeg betaler mange penge for det. Nu er det slut.', lyder det fra Pernilla Andersson, der har anmeldt sagen til 'Stadsdelsnämnden' i Stockholm.

(artiklen fortsætter under billedet)

Pernilla Andersson slutter sit vredesudbrud på en mere lys og positiv måde:

'Jeg tog far med hjem til mig selv. Nu er han ny vasket efter et brusebad, og han er iført min badekåbe. Skøn følelse, at jeg ved, at han er ren, og at han har fået klippet sine negle. Far er glad. Lige nu lytter han til bossanova-musik og spiser spaghetti med kødsauce. Jeg er hamrende vred, men jeg holder lidt igen, så far ikke bliver urolig'.

Lorte-pletter på bukserne. Han blev efterladt siddende i sit eget lort, hævder Pernilla Andersson om sin demente far, der bor på et plejehjem. (Foto: Privatfoto)

I P4 på Sveriges Radio sagde områdechefen, Ulla Tansen. fra firmaet 'Vardaga', der driver en masse plejehjem i Sverige, dog ikke undskyld for den ekstreme oplevelse Pernilla Anderssons far havde haft på plejehjemmet i Stockholm. Hun forsøgte tværtimod at bortforklare sagen med følgende udtalelse:

'Der er jo delte meninger, om det var gammel eller ny afføring.'

Pernilla Andersson har også startet en indsamling, hvor pengene skal gå til at sætte fokus på ældreforsorgen i Sverige samt behandlingen af demente patienter.

'Jeg samler penge ind til fars og alle ældre menneskers ret til god alzheimer-behandling. Den kognitive hjerne vil stige i fremtiden, og vi skal sikre en god og human pleje. Hjælp mig med at få et mere humant svar fra plejepersonalet.'

Der er allerede på fem dage samlet 116.000 kroner ind ud af et samlet mål på 500.000 svenske kroner. Pengene skal blandt andet gå til en undersøgelse af, hvordan patienter med alzheimer bliver behandlet i dagens Sverige.