Sanger afslører stor nyhed med topløst billede

Den noget specielle sanger Grimes skriver på Instagram, at hun er 'knocked up' (blevet gravid red.)

Og selvom den nyhed i sig selv er vild nok for sangerens fans, har hun også valgt at vise sig frem topløs på det sociale medie.

Faktisk havde den 31-årige i starten lagt et billede ud, hvor man tydeligt kunne se hendes brystvorter, men grundet Instagrams strenge politik omkring kvinders nøgenhed på mediet, blev det taget ned, og sangeren erstattede det med et, hvor brystvorterne er redigeret utydelige.

Det var da også i en kommentar til det første billede, hvor Grimes svarede en fan på spørgsmål omkring det topløse billede, at hun bekræftede graviditeten.

'Jeg tænkte på at censurere mine brystvorter (det her bliver sikkert taget ned), men fotoet er lidt mindre vildt uden brystvorter. Plus, det at være gravid er virkelig en vild følelse, som om man er i en form for krigstilstand', skrev hun i en kommentar til det oprindelige billede, som People har adgang til.

Grimes har ikke fortalt, hvem faren til barnet er, men den canadiske sanger har senest været i et forhold med Elon Musk. Parret havde deres første officielle debut sammen til Met Gala i 2018, og der har ikke været noget ude om, at de to skulle være gået fra hinanden siden.

Parret dukkede op sammen til den store fest i New York. Foto: Ritzau/Scabpix/Angela Weiss

Elon Musk har endnu ikke kommenteret på graviditeten.