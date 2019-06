Sanger i sorg: Tre-årig søn død i tragisk ulykke

Den amerikanske Country-stjerne Granger Smith og hans kone Amber Smith har mistet deres tre-årige søn, River Kelly, i en tragisk drukneulykke i deres private pool i deres fælles hjem i Texas.

39-årige Granger Smith har selv delt de tragiske nyheder på sin Twitter-profil.

Her fortæller han, at ambulancereddere og læger hurtigt kom til stedet, men at sønnens liv ikke stod til at redde.

'Jeg er nødt til at overbringe de mest utænkelige nyheder. Vi har mistet vores yngste søn, River Kelly Smith. På grund af en tragisk ulykke og til trods for lægernes store indsats for at redde ham, lykkedes det ikke. Amber og jeg har taget beslutningen om at sige vores sidste farvel og donere hans organer, så andre børn kan få en ny chance i livet', skriver Granger Smith på det sociale medier og fortsætter:

'Vores familie er helt slået ud, og vores hjerter er knuste, men vi får trøst i at vide, at han er sammen med Gud, skriver Smith videre. Sammen med konen Amber Smith har han også sønnen Lincoln på fem år og datteren London på syv år.

Helt særlig

I opslaget hylder han også den afdøde søn, som ifølge Granger Smith havde en helt særlig personlighed.

'Riv var speciel. Alle, der mødte ham, vidste det med det samme. Den glæde, han bragte ind i vores liv, kan ikke beskrives, og hans lys vil altid være i vores hjerter. Hvis der er flere ord at sige, kan jeg ikke finde dem i øjeblikket', afslutter han opslaget.

I opslaget beder Granger Smith også folk om at sende donationer til Dell Children's Medical Center i Rivers navn som tak for den hjælp, de har givet familien i den svære tid.

Også Amber Smith har sendt en hyldest til parrets søn på de sociale medier. Du kan læse hendes rørende sidste hilsen til sønnen herunder:

Granger Smith er en stor stjerne i USA, hvor han også er kendt under sit alter ego Earl Dibbles Jr. Han er bedst kendt for sin country-musik og som en anerkendt singer-songwriter. Han har udgivet en lang række albums og står bag hits som 'Backroad Song', 'If The Boot Fits' og 'Happens Like That'.

I februar 2010 blev Granger Smith gift med Amber Smith. De to mødtes i forbindelse med produktionen af en musikvideo, og hun har været med i flere af Granger Smiths musikvideoer siden da.

