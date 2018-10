Sanger og manden går fra hinanden

Sangerinden Ariana Grande og 'Saturday Night Live'-komikeren Pete Davidson er færdige som par og har droppet forlovelsen.

Det skriver flere internationale medier som det normalt velunderrettede TMZ.

Her lyder det, at bruddet skete i weekenden, og at begge parter var enige i, at det skulle være sådan.

Ifølge TMZ er der stadig kærlighed mellem parterne, men de er alligevel færdige som par. I hvert fald for nu.

Vi skal ellers ikke længere tilbage end maj, før alt var godt. Her blev 25-årige Ariana Grande og 24-årige Pete Davidson nemlig forlovet med en ring i prisklassen 600.000 kroner på sangerindens finger. Men de seneste måneder har været hårde ved Ariana Grande, der blandt andet mistede sin tidligere kæreste Mac Miller, som døde af en overdosis 7. september.

Ariana Grande til American Music Awards i 2016. Foto: Jordan Strauss/AP

Herefter valgte Grande er hive stikket ud.

- Med tanke på de hændelser, der har fundet sted de senere år, har Ariana valgt at tage sig noget tiltrængt tid til at hele og komme sig, fortalte en repræsentant for sangerinden til People i september.

- Hun vil være tæt på hjem og bruge denne periode til at tilbringe tid med sine kære og arbejde på ny musik – uden en deadline. Hun takker fansene for deres forståelse.

Ariana Grande fik blandt andet et chok i 2017, da et terrorangreb fandt sted nær hendes spillested i Manchester 22. maj, hvor 22 primært børn og meget unge mennesker mistede livet.