Sangeren Paul Youngs kone død

Den britiske soulsanger Paul Youngs kone, Stacey, er død efter en to år lang kamp mod cancer i hjernen.

Hun blev kun 52 år gammel.

Paul Young, der især var et stort navn i 80'erne med hits som 'Every Time You go Away', 'Come Back and Stay' og 'Whereever I Lay My Hat (That's My Home)' meddelte selv dødsfaldet på Twitter.

Paul Young er i sorg over konens død. Foto: All Over Press

'Sørgeligt døde Stacey i dag efter to års kamp mod hjerne-cancer. Hun døde fredfyldt i vores hjem omgivet af familie, venner og hendes fire børn, Levi, Layla, Grady og Jude', skrev han.

Tre børn og så skilt

Paul Young mødte sin kone under en video-optagelse i 1987. De fik tre børn sammen, inden de blev skilt i 2006.

Herefter havde hun et først et kort forhold til motorcykel-stuntmanden Eddie Kidd, derefter til den israelske forretningsmand Ilan Slazenger, som hun fik sønnen Jude med.

I 2009 fandt Stacey og Paul Young sammen igen, og han tog yngstebarnet til sig, som var det hans eget.