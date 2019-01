Sangerinde bryder med kæresten - og det er IKKE, fordi hun har været utro

Der findes nogle mennesker, der bare ALTID er i forhold. Såkaldte seriemonogamister, hvor den ene kæreste afløser den anden.

Og så er der dem, der er så bange for at være alene, at de har mere end én kæreste ad gangen eller som minimum er kæresten serielt utro.

Sådan har det efter alt at dømme også været fat med den britiske sangerinde Lily Allen, der storhittede i 00'erne med blandt andet 'Fuck You'.

Den 33-årige Allen fortalte tidligere på året, hvordan hun var sin eksmand, Sam Cooper, utro med escortpiger. Nu er det så gået galt med hendes seneste kæreste, rapperen MC Meridian Dan, og hun er blevet single - for første gang i over ti år.

Det fortæller hun i podcasten 'How To Fail' ifølge Daily Mail.

- Jeg er single for første gang, siden jeg var omkring 15.

Lily Allen var bare 21, da hun slog igennem med singlen 'Smile'. Foto: Polaris Images

Parret begyndte at date i oktober 2015, men gik fra hinanden for tre uger siden.

- Jeg er lige kommet hjem fra en turné i USA, hvor alting også gik galt med Sam (hendes eksmand, red.), og det samme skete i mit seneste forhold, fortæller hun.

- Jeg mener, jeg tog ikke en masse stoffer og havde sex med en masse andre mennesker. Jeg blev bare meget fortabt, tilføjer hun med henvisning til bruddet fra eksmanden, hvor det var præcis, hvad der skete.

Lily Allen og Sam Cooper blev gift 11. juni 2011. Foto: AP

Gik i seng med escortpiger

Lily Allen og Sam Cooper var sammen i seks år, gift i fire år og fik to døtre sammen, Ethel på syv og Marnie på fem.I 2015 blev parret skilt, og siden kom det frem, at hun havde haft flere affærer, mens de stadig var sammen.

'Jeg gik i seng med escortpiger, mens jeg var på turné. Jeg gjorde det, fordi jeg var ensom og på udkig efter noget. Jeg er ikke stolt over det, men jeg er heller ikke flov. Jeg gør det ikke længere' afslørede hun på sin Instagram-profil i september, fordi en avis havde fået oplysningerne.

Men utroskab var altså ikke grunden til, at det er gået galt med forholdet til MC Meridian Dan med det borgerlige navn Daniel Lawrence.

Hun er da også stolt over, hvordan hun har tacklet bruddet.

- Normalt har brug for at være sammen med nogen, når tingene bliver svære, for at dele problemerne. Det, at jeg har håndteret dem alene, betyder, at jeg udvikler mig, konstaterer hun.

