Sangerinde deler kysse-billeder med ny kæreste

27-årige Demi Lovato er forelsket til op over begge ører - se hendes nye kæreste her

Den amerikanske sangerinde Demi Lovato, der også er tidligere Disney-stjerne, er forelsket til op over begge ører. Og hun er fuldstændig ligeglad med, hvem der ved det. Demi Lovato skriger nærmest sin kærlighed ud på Instagram til sine 85 millioner følgere.

Her har hun nemlig for to dage siden lagt flere billeder ud i et opslag, hvor hun kysser med sin nye store kærlighed, skuespilleren Max Ehrich.

Til opslaget skriver Demi Lovato:

'Jeg har netop haft en fantastisk weekend i den magiske ørken Joshua Tree sammen med min elskede Max Ehrich. Tak fordi du gør mig så lykkelig min kære. Jeg elsker at tage på eventyr med dig'.

Skuespilleren Max Ehrich svarede straks kærligt til Demi Lovato på Instagram med følgende kommentar:

'Jeg elsker dig helt op til den fjerneste galakse og tilbage igen. Sikken en weekend!'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Demi Lovato hygger sig her med sin nye kæreste Max Ehrich. Foto: Ritzau Scanpix.

Ifølge det amerikanske medie Bazaar begyndte parret at date i marts måned, så forholdet er relativt nyt. Max Ehrich er som skuespiller mest kendt for sin rolle i CBS tv-serien 'The Young and the Restless'. Men han har også medvirket i Netflix-filmen 'Walk. Ride. Rodeo' samt tv-serien 'American Princess'.

Demi Lovato fik sit store gennembrud helt tilbage i 2008, da hun medvirkede i Disney-filmen 'Camp Rock' og efterfølgeren 'Camp Rock 2: The Final Jam' i 2010. Siden har hun helliget sig en karriere som musiker og har udgivet seks albums.

Demi Lovato har også været i corona-karantæne sammen med Max Ehrich. Foto: Ritzau Scanpix.