Sangerinde dropper bh på den røde løber: Så går folk amok

Der var mange fine øjeblikke til dette års uddeling af BET priserne. Store stjerner som Rihanna stjal opmærksomheden på den røde løber.

Men en sanger fik alligevel mere opmærksomhed end de andre.

Sangeren Tanerélle dukkede nemlig op i en meget nedringet kjole, som hurtigt fik nettet til at gløde af kommentarer.

Der var nemlig mange, der mente, at sangerens bryster hang alt for meget til, at hun kunne tillade sig at tage sådan en sag på.

De fleste kommentarer omhandlede, om hun mon havde glemt bh'en derhjemme.

Det var dog ikke tilfældet og sangeren havde da også svar på tiltale, da hun igen fandt tid til de sociale medier.

På Instagram skrev hun, at folk virkelig skulle slappe af.

'Til alle dem, der skriver negative kommentarer om mit tøj.. Jeg behøver ikke at løfte mine bryster for at have en kjole på. Jeg er en kvinde, og mine naturlige bryster hænger, og jeg elsker det, og jeg har ingen intentioner om at skifte til et andet sæt. Jeg er her og lever mit liv og drømme. Fokusér på bedre ting', skrev hun.

Hendes besked til folks kommentarer gik hurtigt viralt med over 285.000, der likede den og 59.000 delinger.

Ud over beskeden delte hun et endnu længere indlæg, hvor hun skrev, at det var utroligt med de forventninger, der var til kvinder og deres kroppe.

'Ifølge nogen missede jeg et vigtigt punkt, da jeg gjorde mig klar til aftenen. Hvad de ikke ved, det er, at jeg faktisk startede med at have et stykke tape på ved mine bryster, men jeg tog det af, fordi jeg elsker den måde, mine naturlige bryster ser ud på i modsætning til det 'perfekte' look. Det er umuligt at gøre alle tilfredse. Jeg kan ikke være alles yndlings, og det vil jeg heller ikke'.

Og det lader til, at der er stor støtte at hente fra sine fans. Billedet er i hvert fald blevet liket over 32.000 gange.