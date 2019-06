Sangerinde er næsten nøgen på nyt pladecover

26-årige Charli XCX er ikke bange for at vise hud, når hun promoverer sit nye album

Hun er ikke den første kvinde, der har smidt tøjet i forbindelse med at promovere sit nye album. Men den britiske 26-årige sangerinde Charli XCX gør det til gengæld på en stilfuld måde.

Det kan man se på hendes opslag på Instagram fra i går, hvor hun optræder næsten nøgen - bortset fra nogle pink-farvede bånd, der angiveligt er placeret på udvalgte steder på kroppen i photoshop, efter at billedet er taget.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail

På opslaget på Instagram skriver Charli blandt andet følgende:

'Hej engle. Jeg er så glad for at annoncere, at mit nye album Charli, udkommer den 13. september...Dette er mit mest personlige album nogensinde. Derfor har jeg også besluttet at kalde det for mit eget navn. Jeg har lagt så mange følelser, tanker samt erfaringer fra forhold i disse 15 sagen, som jeg er så stolt af'.

Her er billedet, hvor Charli er næsten nøgen - bortset fra nogle pinkfarvede bånd. (Foto: PR Foto)

Tre dage før havde Charli XCX allerede lagt et billede ud på Instagram, hvor hun kun er iført frækt undertøj. Til dette billede skrev Charli følgende:

'Mit album er smukt og blødt og aggressivt. Det er både emotionelt og følsomt. Jeg har virkelig lagt hele min personlighed i det album. Hvert eneste aspekt af min personlighed....Det er ærligt og råt, og jeg næsten ikke vente på, at i hører det'.

Det smukke nøgenbillede med de pinkfarvede bånd blev også lagt ud på Instagram i en version med en blå himmel-agtig baggrund, som du kan se herunder.