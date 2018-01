Sangerinde forsvarer sin beslutning: Derfor smækker jeg mine børn

'American Idol'-vinderen Kelly Clarkson har ikke noget imod at fortælle, at hun giver sine børn smæk

Den amerikanske sangerinde Kelly Clarkson blev kendt, da hun vandt den allerførste sæson af talentshowet 'American Idol' i 2002. Siden er det blevet til imponerende 25 millioner salg verden over og hele tre Grammy-statuetter.

Men i disse dage er det ikke hendes musik, der gør, at den 35-årige sangerinde er i vælten. Det skyldes derimod et interview om opdragelsesmetoder, som hun gav for nyligt til Radio.com.

Clarkson, der er mor til datteren River Rose på tre og sønnen Remington et, fortalte ærligt, at hun giver sine børn smæk.

- Jeg er ikke hævet over at give smæk, hvilket folk ikke nødvendigvis er vilde med. Og jeg mener ikke, at slå hende hårdt, jeg mener bare smæk, forklarede hun i radioprogrammet.

- Mine forældre gav mig smæk. Jeg har klaret mig fint i livet, og jeg har det fint med det. Men jeg gør det også, tilføjede hun.

Kelly Clarkson har været gift med sin mand, Brandon Blackstock, siden 2013. Udover de to fælles børn er hun også bonusmor til Blackstocks to børn på ni og 16.

Når datteren River får smæk, foregår det altid efter hun er blevet advaret flere gange, understreger Clarkson.

- Jeg advarer hende. Jeg siger: Hej, jeg kommer til at give dig smæk i numsen, hvis du ikke stopper lige nu. Altså - det her er fjollet, fortæller hun.

Kelly Clarkson fotograferet i 2015. Foto: AP

Sangerinde efter fedmejoke: Jeg er ligeglad

I Danmark har det været forbudt at straffe sine børn fysisk siden 1997, hvor revselsesretten blev afskaffet. Ifølge Huffinton Post har 35 lande verden over love mod smæk og anden fysisk afstraffelse, men det er ikke tilfældet i USA, hvor alle stater tillader forældre at give deres børn smæk, så længe det ikke giver skader.

Men det ændrer ikke på, at mange ikke praktiserer den form for opdragelse, og sangerinden er helt med på, at mange ikke ønsker at se hende give sine børn smæk.

- Det er lidt 'tricky', når du er ude i offentligheden, for folk er - du ved - de synes, det er forkert eller noget, men jeg synes overhovedet ikke at smæk er forkert, konstaterer hun i interviewet, hvor hun også gætter på, at det er hendes opvækst i Texas, der har gjort det.

- Jeg er fra Syden, så vi får smæk. Min mor ville ringe til skoleinspektøren, hvis jeg nogensinde blev sendt på kontoret og give hende tilladelse til at give mig smæk. Jeg er en velafbalanceret person med en masse personlighed, så jeg synes, det er fint.

Hvad med du om Kelly Clarksons opdragelsesmetode? — Det er virkelig gammeldags. Det burde hun stoppe straks! — Hun fortjener selv en omgang smæk... — Det kan jeg ikke se noget galt i, når det ikke er ulovligt — Det virker fornuftigt. Jeg ville ønske, det stadig var tilladt i Danmark — Ved ikke Hvad med du om Kelly Clarksons opdragelsesmetode? 36.49 % Det er virkelig gammeldags. Det burde hun stoppe straks! 15.86 % Hun fortjener selv en omgang smæk... 12.92 % Det kan jeg ikke se noget galt i, når det ikke er ulovligt 29.38 % Det virker fornuftigt. Jeg ville ønske, det stadig var tilladt i Danmark 5.35 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Idol-vinder har aldrig været forelsket