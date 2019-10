Sangerinde gravid: Venter barn nummer ti

Der er grund til smil og måske indkøb af flere tallerkener hjemme hos sangerinden Keke Wyatt og Zachariah Darring.

På Instagram afslører 37-årige Wyatt således, at hun er gravid med sit intet mindre end 10. barn.

'Min mand, Zachariah Darring, og jeg er så glade for at kunne fortælle, at vi venter os et barn. Vi glæder os til at byde velkommen til den 10. tilføjelse til vores smukke familie,' fortæller Keke Wyatt til billedet herunder.

At dømme ud fra billedet varer det ikke længe, før nummer 10 hilser på.

Ægteskabet med Zachariah Darring er Keke Wyatts tredje af slagsen. Hun var blot 18 år, da hun giftede sig med sin tour-manager Rahmat Morton, som hun har seks børn sammen med. Senere, i 2010, giftede hun sig med Michael Jamar, som hun har tre børn sammen med, og i 2018 blev det Zachariah Darrings tur. Det er deres første fælles barn.

Keke Wyatt har udgivet seks studiealbums og en enkelt EP. Derudover har hun gjort sig som realitystjerne, og snart er det YouTube, hun kaster sig over med programmet 'The Keke Show', afslører hun på Instagram, hvor hun følges af 1,4 millioner mennesker.

'Her vil man kunne se mig balancere titlerne hustru, mor og artist. Tro mig, der er aldrig et kedeligt øjeblik i min familie,' skriver hun.